Объявлены участники шорт-листа премии Москвы в сфере гостеприимства "Путеводная звезда"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В столице определили участников шорт-листа столичной премии в области гостеприимства "Путеводная звезда", передает портал мэра и правительства Москвы.

Претендентами на награду стали отели, туристические компании, заведения общественного питания, городские фестивали, архитектурные объекты и другие представители индустрии. Всего в конкурсе предусмотрена победа в четырех номинациях. Также в этом году будет еще одна специальная награда.

В шорт-лист номинации "Общественные пространства и городская среда" вошли Московский зоопарк, сеть районных центров ADG group "Место встречи", городское пространство "Солнце Москвы" и культурный центр "Михалково". Также участие примет детское пространство "Кот" в Парке Горького.

За победу в номинации "Лучшее цифровое решение для туристов" (направление "Технологии и будущее") будут бороться киноробот-экскурсовод Государственного центрального музея кино, Ultima Guide "Яндекс еды", сервис "Короче" (продукт "Авиасейлс") и сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Oстровок".

Также претендентами на звание "Лучшее впечатление для детей" обозначены театр увлекательной науки "В гостях у звездочета" (Московский планетарий), городское пространство "Солнце Москвы", Музей криптографии, смотровая площадка "Панорама 360" и музей занимательных наук "Экспериментаниум".

В шорт-листе номинации "Лучший ресторан" находятся рестораны Butler, "Кафе Пушкинъ", "Матрешка", гранд-кафе "Dr. Живаго" и гастрономический проект Sage.

В этом году также учредили специальную награду "Люди и кадры". На роль победителя эксперты выберут лучшего экскурсовода, администратора гостиницы и консьержа, туроператора по внутреннему туризму и принимающего туроператора по региону Азия. Также в этой номинации можно представить инклюзивный экскурсионный проект.

Помимо этого, в премию внесли еще 26 категорий, которые включают развитие городской среды до цифровых сервисов для горожан и путешественников, гастрономию, кинематограф и событийную индустрию. В общей сложности в списке насчитывается свыше 40 позиций. В их числе номинации для сотрудников гостиничного сектора, обучающих проектов в сфере сервиса, для городских общественных пространств и транспортных маршрутов, открытых площадок для мероприятий, сувенирных и продуктовых магазинов для туристов, кофеен, театров и кинотеатров, спортивно-массовых событий и ночных заведений.

Победителей специальных номинаций впервые определит экспертный совет. Также лучших в двух направлениях выберет комитет по туризму Москвы.

Узнать полный список участников премии можно на сайте.

