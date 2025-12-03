Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 16:15

Технологии

Психолог рассказал, как поддержать ребенка после блокировки игры Roblox

Психолог рассказал, как поддержать ребенка после блокировки игры Roblox

Популярная среди школьников игра Roblox практически перестала работать в России

Московские врачи могут сами создавать передовые технологии в медицине

Массовый сбой произошел в работе чат-бота ChatGPT по всему миру

Студентов вузов могут обязать указывать использование ИИ в дипломе

"Техно": почему нельзя сидеть в телефоне на работе

В столице состоялась уникальная IT-конференция

"Интервью": Рустам Закиров – о системе оплаты Сбербанка "Вжух"

IT-конференция состоялась в Москве

Москвичи массово пожаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp

Психолог Антон Коровин рассказал, как поддержать ребенка после блокировки в России популярной игры Roblox. Ранее в Роскомнадзоре заявили, что на платформе появляется много неподобающего контента.

Эксперт порекомендовал начинать с честного и открытого диалога. По его словам, нужно объяснить причину отключения и дать ребенку возможность прожить эмоции.

Он добавил, что вместо навязывания альтернатив лучше предложить ребенку самому выбрать, чем заняться, сохранив чувство контроля и уважения к его переживаниям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоРоман КарловНаталия Шкода

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика