Психолог рассказал, как поддержать ребенка после блокировки игры Roblox

Психолог Антон Коровин рассказал, как поддержать ребенка после блокировки в России популярной игры Roblox. Ранее в Роскомнадзоре заявили, что на платформе появляется много неподобающего контента.

Эксперт порекомендовал начинать с честного и открытого диалога. По его словам, нужно объяснить причину отключения и дать ребенку возможность прожить эмоции.

Он добавил, что вместо навязывания альтернатив лучше предложить ребенку самому выбрать, чем заняться, сохранив чувство контроля и уважения к его переживаниям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.