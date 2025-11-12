Льготные страховые тарифы для IT-отрасли до 15% будут действовать в России с 2026 года

Фото: 123RF.com/dotshock

Льготные страховые тарифы могут повысить для российской IT-отрасли до 15% в 2026 году. Это в два раза ниже, чем для других сфер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Если доход сотрудников компании больше предельной базы, то такие взносы составят еще меньше – 7,6%", – цитирует его ТАСС.

По словам Мишустина, государству и бизнесу следует усилить кооперацию для успехов IT-отрасли.

Ранее стало известно, что на поддержку льготной ипотеки для специалистов в области информационных технологий (IT) кабмин дополнительно выделит почти 61 миллиард рублей. Мишустин подчеркивал, что благодаря продолжению госфинансирования специалисты и их семьи смогут решить свои жилищные вопросы.

Кроме того, Минцифры опровергло сообщения о повышении ставок по IT-ипотеке. Уточнялось, что они останутся на прежнем уровне – максимум 6%. Как пояснили в министерстве, льготную ставку могут пересмотреть только при нарушении договора самим заемщиком.

