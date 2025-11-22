Международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey прошла в Москве. Первый день посвятили применению генеративного искусственного интеллекта в повседневной жизни человека, социальной сфере, а также его развитию в ближайшем будущем.

Во второй день обсудили применение ив экономике и бизнес-процессах. Завершил конференцию день искусственного интеллекта в науке, в ходе которого выступили ученые из России, Китая, Индии, Сербии, Бразилии и других стран.

