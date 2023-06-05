"Актуальный репортаж": эксперты разработали утилит для проверки телефонов на шпионские ПО

ФСБ РФ предупредила, что за российскими пользователями iPhone шпионят и стоят за этим американские спецслужбы. Факт хакерской атаки подтвердили и в "Лаборатории Касперского".

В связи с этим эксперты разработали инструмент для самостоятельной проверки устройств на шпионские программы. Инструкция по проверке доступна на информационном портале Securelist, добавили представители компании.

Как этот утилит работает? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.