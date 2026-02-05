Мессенджер МАХ могут начать использовать для выдачи дисконтных карт

Национальный мессенджер МАХ может стать новой платформой для получения покупательских дисконтов и участия в программах лояльности. Соответствующий проект разработан в министерстве промышленности и торговли России.

Согласно концепции, пользователю будет достаточно подтвердить свой возраст через мессенджер, после чего он сможет активировать специальные предложения и скидки от различных розничных сетей.

