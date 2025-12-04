Роскомнадзор усилил борьбу с VPN. Ведомство обновило настройки технических средств противодействия угрозам, чтобы повысить эффективность блокировки анонимайзеров и виртуальных частных сетей.

Новое оборудование, устанавливаемое на сетях российских операторов связи, теперь способно выявлять и ограничивать зашифрованный трафик, в том числе туннелированный через VPN, а также снижать скорость доступа к запрещенным ресурсам.

Помимо борьбы с обходом ограничений, система будет использоваться для защиты от внешних киберугроз – в первую очередь DDoS-атак. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.