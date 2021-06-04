В Минпросвещения РФ анонсировали создание "белого" интернета для школьников

В России для школьников создадут специальный, так называемый "белый" интернет. О его разработке рассказали в Минпросвещения.

Как отметил глава ведомства Сергей Кравцов, новый ресурс будет содержать только проверенный контент, который отвечает государственным ценностям. При этом останутся и социальные сети, и мессенджеры, и все те инструменты, которые сегодня школьники активно используют.

"Белый" интернет будет работать в поддержку традиционной системы обучения. В нем, в частности, можно будет смотреть кино, посещать онлайн театры и музеи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.