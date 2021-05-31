В РФ планируют автоматизировать процесс проверки домашних заданий школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Внедрение цифровой образовательной среды позволит автоматизировать проверку домашних заданий в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что развитие цифровой образовательной среды позволяет облегчить работу учителей.

"Мы разгружаем педагогов от рутинной бумажной работы, переводя в облако такие вещи, как инструменты автоматического планирования деятельности учителя: автоматическую генерацию отчетов по каждому ребенку, классу, школе, автоматическую проверку домашнего задания на электронной платформе", – сказал министр.

Он отметил, что цифровизация будет полезна и школьникам, так как позволит выстраивать индивидуальную траекторию обучения.

В конце 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в регионах РФ с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды.

Это поспособствует созданию одинаковых условий для получения качественного образования по всей России. В рамках эксперимента в школах обновят инфраструктуру и обеспечат доступ к высокоскоростному интернету.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в число мировых лидеров по оснащенности школ цифровой инфраструктурой. В тройке лидеров также оказались Сингапур и Таллин.