В Минпросвещения допустили перевод некоторых элементов ЕГЭ в онлайн-формат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Перевод ряда элементов ЕГЭ в дистанционную форму должен быть обоснован. Такое заявление сделал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Все новые изменения должны очень внимательно обсуждаться, в том числе если перевод каких-то элементов экзамена на дистанционный (формат. – Прим. ред.), если это обосновано, то это нужно делать, но обсуждая", – сказал Кравцов.

Ранее в Рособрнадзоре допустили, что в будущем сдача единого государственного экзамена может быть организована в дистанционном формате.

В ведомстве уточнили, что обязательным условием для реализации данной инициативы является обеспечение одинаковых возможностей для всех участников экзамена.