Систему образования в РФ не будут полностью переводить в дистанционный формат – Мишустин

12:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Система образования в РФ не будет переводиться полностью в дистанционный формат, иначе качество обучения может пострадать. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он отметил, что на данный момент в стране эпидемиологическая обстановка улучшается.
"Об использовании дистанта как о единственной форме обучения речь точно уже не идет, у нас таких планов нет", – цитирует Мишустина ТАСС.
По его словам, в дистанционном обучении есть как плюсы, так и минусы, но в случае перевода всего образования на удаленку "качество обучения неизбежно пострадает".
Кроме того, глава правительства выразил уверенность, что "немногие студенты устоят перед искушением использовать шпаргалку на онлайн-экзамене". Необходимо найти баланс между двумя формами обучения, а также сохранить личный контакт ученика и преподавателя, заключил Мишустин.
Ранее абитуриентам рассказали об особенностях приема в вузы в этом году.
В 2021 году абитуриенты российских вузов смогут подать документы в приемные комиссии с 20 июня по 29 июля. Дополнительные вступительные испытания, включая творческую направленность, также проводятся вузами до 29 июля. Подать документы можно будет как очно, так и заочно. Приказы о зачислении на первый курс на очную форму обучения будут изданы 17 августа.
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