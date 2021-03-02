В Amazon изменили иконку приложения из-за ассоциаций с Гитлером

У приложения Amazon появилась новая иконка. Все из-за того, что предыдущая вызвала у некоторых пользователей ассоциации с Гитлером.

На значке была изображена коробка, сверху синий скотч с неровным краем, а ниже – стрелка, изогнутая в улыбку. Здесь и рассмотрели ухмыляющегося Гитлера, а кусок скотча показался усами-щеточкой – именно его и убрали с иконки.

Теперь на иконке расположен тот же синий скотч, но с загнутым краем. В компании уже прокомментировали смену логотипа, там заявили, что "всегда ищут новые способы порадовать клиентов". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.