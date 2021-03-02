Amazon изменил иконку приложения после ассоциаций с Гитлером

В Amazon изменили иконку приложения из-за ассоциаций с Гитлером

Amazon изменил иконку своего приложения после того, как пользователи сравнили изображение скотча с формой усов Гитлера, сообщает "Газета.ру".

В январе 2021 года компания обновила лого своего мобильного приложения. Однако новая версия просуществовала недолго – ее пришлось поменять после того, как пользователи приложения разглядели в иконке ухмылку главы Третьего рейха.

В основе дизайна лежало изображение коробки с синим упаковочным скотчем. Под изображением скотча была расположена фирменная стрелка-улыбка с официального логотипа компании.

Некоторые пользователи увидели в новой иконке улыбку человека с усами щеточкой. У многих такое изображение вызвало ассоциации с усами Адольфа Гитлера.

В результате возмущений Amazon обновил лого, заменив изображение оборванного скотча на аккуратный квадратик с загнутым уголком.

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