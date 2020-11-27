В Госдуме прокомментировали продажу марок с изображением Гитлера в Орле

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Крупенников в беседе с Москвой 24 назвал продажу марок с изображением Адольфа Гитлера в Орле провокацией.

Ранее в СМИ появилась информация о продаже марок с изображением Гитлера в газетных киосках Орла. Их стоимость достигала 290 рублей. В ходе проверки правоохранительные органы региона установили, что печатную продукцию закупило ООО "Дон-пресс" для реализации в киосках ООО "Орелроспечать" на территории Орловской области.

"У нас законодательно запрещена фашистская символика. Но в закон было внесено изменение, говорящее о том, что в художественных фильмах, в каких-то агитационных вещах, в моментах, когда идет порицание этой символики, – она допустима. Полностью уйти от нацистской символики мы не сможем, потому что тогда мы ни одного исторического фильма не покажем по телевидению", – объяснил Крупенников.

В то же время депутат считает, что производство современных марок с изображением лидера фашистской Германии – это чистейшей воды провокация. "Я считаю, что выпускать марки с изображением Гитлера, – это какая-то глупость. Даже если там мелко какие-то пояснения нанесены. Для чего такие провокационные действия? Исторической ценности они не несут", – возмутился Крупенников.





Владимир Крупенников член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Чисто по-человечески лучше всегда избегать подобных вещей, чтобы не ходить по лезвию ножа и не возбуждать общественность. Особенно когда идет крупное изображение Гитлера, а подписи (о том, что он военный преступник. – Прим. ред.) – мелко. Я думаю, это способ найти лазейку в законе, что является чистейшей провокацией.

Однако депутат отметил, что финальное решение по факту нарушения законодательства в таких вопросах всегда должны выносить следственные органы.

Прокуратура Орловской области после проверки изъяла все марки с Гитлером из газетных киосков.

"Согласно нормам Федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в войне жертвах запрещается", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Вместе с тем генеральному директору ООО "Орелроспечать" и директору коммерческой службы ООО "Дон-Пресс" объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий публично демонстрировать изображения нацистских военных преступников. Его подготовили депутаты во главе с председателями комитетов Госдумы по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым. Документ доступен в думской электронной базе данных.