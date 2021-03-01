Телеканал "Наука" объявил о старте 5-го сезона конкурса "Снимай науку!"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеканал "Наука" совместно с российским отделением интернет-энциклопедии Wikipedia "Викимедиа РУ" с 1 марта начинает прием заявок на первый этап конкурса фоторабот "Снимай науку!". Снимки победителей проиллюстрируют научные статьи "Википедии".

"Снимай науку!" – конкурс пользовательских видеороликов и фотографий, ориентированный на видеоблогеров, журналистов, ученых, студентов и всех желающих делать научное видео и фото. Главная цель – популяризация научного знания.

В этом году участников ждет новая номинация, а сам конкурс пройдет в два этапа. Первый этап – фотоконкурс – стартует 1 марта, прием работ заканчивается 30 апреля. Объявление победителей первого этапа состоится в июне. Самые яркие снимки, присланные на конкурс, будут представлены на фотовыставке, которая пройдет в Москве, и осенью на центральных региональных площадках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.

"В умелых руках камера, сама по себе воплощающая достижения науки и техники, является уникальным инструментом синтеза мысли художественной и технической, хай-тека и хай-арта. Уверен, что работы финалистов и победителей конкурса станут одной из точек притяжения для гостей Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. А путешествие экспозиции по регионам страны будет способствовать привлечению внимания к сфере науки и технологий со стороны многомиллионной аудитории", – рассказал директор фестиваля науки, проректор МГУ имени М. В. Ломоносова Леонид Гусев.

Подать фотоработы для участия в конкурсе можно в 7 номинациях:



"Люди в науке" – ученые в их естественной среде обитания;

"Микроизображения" – изображения, полученные с помощью микроскопа;

"Нефото" – аудио- и видеофайлы, изображения, сгенерированные с помощью компьютера, научная визуализация: инфографика;

"Серии" – от 2 до 10 изображений, которые объединены по теме и загружены в виде серии файлов;

"Наука вокруг" – все остальные изображения, не попавшие в категории выше: от археологии до зоологии и от вулканологии до астрономии;

"Природа" – изображения природы, животного мира;

"Космос" – спецноминация, посвященная 60-летию первого полета человека в космос.