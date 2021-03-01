Телеканал "Наука" объявил о старте 5-го сезона конкурса "Снимай науку!"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Телеканал "Наука" совместно с российским отделением интернет-энциклопедии Wikipedia "Викимедиа РУ" с 1 марта начинает прием заявок на первый этап конкурса фоторабот "Снимай науку!". Снимки победителей проиллюстрируют научные статьи "Википедии".
"Снимай науку!" – конкурс пользовательских видеороликов и фотографий, ориентированный на видеоблогеров, журналистов, ученых, студентов и всех желающих делать научное видео и фото. Главная цель – популяризация научного знания.
В этом году участников ждет новая номинация, а сам конкурс пройдет в два этапа. Первый этап – фотоконкурс – стартует 1 марта, прием работ заканчивается 30 апреля. Объявление победителей первого этапа состоится в июне. Самые яркие снимки, присланные на конкурс, будут представлены на фотовыставке, которая пройдет в Москве, и осенью на центральных региональных площадках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.
"В умелых руках камера, сама по себе воплощающая достижения науки и техники, является уникальным инструментом синтеза мысли художественной и технической, хай-тека и хай-арта. Уверен, что работы финалистов и победителей конкурса станут одной из точек притяжения для гостей Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. А путешествие экспозиции по регионам страны будет способствовать привлечению внимания к сфере науки и технологий со стороны многомиллионной аудитории", – рассказал директор фестиваля науки, проректор МГУ имени М. В. Ломоносова Леонид Гусев.
Подать фотоработы для участия в конкурсе можно в 7 номинациях:
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