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Москва 24

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Наука

18:39

Телеканал "Наука" объявил о старте 5-го сезона конкурса "Снимай науку!"

наука

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеканал "Наука" совместно с российским отделением интернет-энциклопедии Wikipedia "Викимедиа РУ" с 1 марта начинает прием заявок на первый этап конкурса фоторабот "Снимай науку!". Снимки победителей проиллюстрируют научные статьи "Википедии".

"Снимай науку!" – конкурс пользовательских видеороликов и фотографий, ориентированный на видеоблогеров, журналистов, ученых, студентов и всех желающих делать научное видео и фото. Главная цель – популяризация научного знания.

В этом году участников ждет новая номинация, а сам конкурс пройдет в два этапа. Первый этап – фотоконкурс – стартует 1 марта, прием работ заканчивается 30 апреля. Объявление победителей первого этапа состоится в июне. Самые яркие снимки, присланные на конкурс, будут представлены на фотовыставке, которая пройдет в Москве, и осенью на центральных региональных площадках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.

"В умелых руках камера, сама по себе воплощающая достижения науки и техники, является уникальным инструментом синтеза мысли художественной и технической, хай-тека и хай-арта. Уверен, что работы финалистов и победителей конкурса станут одной из точек притяжения для гостей Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. А путешествие экспозиции по регионам страны будет способствовать привлечению внимания к сфере науки и технологий со стороны многомиллионной аудитории", – рассказал директор фестиваля науки, проректор МГУ имени М. В. Ломоносова Леонид Гусев.

Подать фотоработы для участия в конкурсе можно в 7 номинациях:

  • "Люди в науке" – ученые в их естественной среде обитания;
  • "Микроизображения" – изображения, полученные с помощью микроскопа;
  • "Нефото" – аудио- и видеофайлы, изображения, сгенерированные с помощью компьютера, научная визуализация: инфографика;
  • "Серии" – от 2 до 10 изображений, которые объединены по теме и загружены в виде серии файлов;
  • "Наука вокруг" – все остальные изображения, не попавшие в категории выше: от археологии до зоологии и от вулканологии до астрономии;
  • "Природа" – изображения природы, животного мира;
  • "Космос" – спецноминация, посвященная 60-летию первого полета человека в космос.

Все подробности о конкурсе "Снимай науку!" – на сайте.

Проект "Снимай науку!" был запущен телеканалом "Наука" при поддержке министерства образования и науки Российской Федерации в 2017 году. В 2018 и 2020 годах конкурс признавался победителем всероссийской премии «За верность науке». Соорганизаторы конкурса – "Викимедиа РУ" и Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. Проводится при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, министерства просвещения РФ, Российского научного фонда. Всего с момента запуска в конкурсе приняли участие 2 000 авторов, которые прислали более 7 000 работ. Проект привлек участников из 6 стран и более 200 городов, а лучшие работы были продемонстрированы на цифровых ресурсах и в эфире телеканала "Наука".

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