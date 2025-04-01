Новый сервис "Сим-карты" заработал на "Госуслугах". Теперь любой желающий может проверить в личном кабинете, сколько сим-карт на него оформлено. Это сделано для борьбы с телефонными мошенниками, которые зачастую используют номера, зарегистрированные на других граждан.

Услуга позволяет увидеть как личные номера, так и номера для умных устройств. Лишние и подозрительные номера можно заблокировать. Вместе с тем в России ввели ограничение: на человека нельзя будет оформить более 20 сим-карт.

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