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01 апреля, 23:15

Технологии

Новый сервис "Сим-карты" заработал на "Госуслугах"

Новый сервис "Сим-карты" заработал на "Госуслугах"

Не более 20 сим-карт на человека теперь можно оформить в России

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Мошенники стали красть личные данные через беспроводные наушники

Новый сервис "Сим-карты" заработал на "Госуслугах". Теперь любой желающий может проверить в личном кабинете, сколько сим-карт на него оформлено. Это сделано для борьбы с телефонными мошенниками, которые зачастую используют номера, зарегистрированные на других граждан.

Услуга позволяет увидеть как личные номера, так и номера для умных устройств. Лишние и подозрительные номера можно заблокировать. Вместе с тем в России ввели ограничение: на человека нельзя будет оформить более 20 сим-карт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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