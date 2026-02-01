Московские видеоигры выйдут на китайский и японский рынки

Московские видеоигры выходят на мировой рынок. Столица сегодня производит каждую двадцатую игру в мире, активно развивая эту индустрию. Город заключил экспортные контракты на сумму более 1 миллиарда рублей. Московские игры выйдут на китайский и японский рынки, а с ОАЭ планируется создание совместных продуктов.

Для поддержки разработчиков создан Московский кластер видеоигр и анимации. Он предоставляет льготные налоговые условия студиям, которые перевозят производство в Москву, и помогает с продвижением на международном рынке. На внутреннем рынке более 60% прибыли от продаж игр формирует столица.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.