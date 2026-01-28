28 января, 16:15Общество
Дело о незаконном увольнении сотрудницы московского НИИ вернули на рассмотрение
Дело об увольнении сотрудницы московского НИИ вернули на рассмотрение. Верховный суд признал ее отстранение от работы из-за снегопада незаконным.
Несколько лет назад женщина уехала с дочерью за город на выходные и не смогла вернуться к рабочему дню из-за непогоды. Работодатель счел это неявкой без уважительной причины. Предыдущие суды отказали женщине в восстановлении.
Являются ли снегопад и последующее опоздание такой серьезной причиной, чтобы человек мог лишиться работы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.