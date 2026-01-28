Форма поиска по сайту

28 января, 16:15

Общество

Дело о незаконном увольнении сотрудницы московского НИИ вернули на рассмотрение

Дело об увольнении сотрудницы московского НИИ вернули на рассмотрение. Верховный суд признал ее отстранение от работы из-за снегопада незаконным.

Несколько лет назад женщина уехала с дочерью за город на выходные и не смогла вернуться к рабочему дню из-за непогоды. Работодатель счел это неявкой без уважительной причины. Предыдущие суды отказали женщине в восстановлении.

Являются ли снегопад и последующее опоздание такой серьезной причиной, чтобы человек мог лишиться работы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

судыобществопогодавидеоРоман Карлов

