26 октября, 21:15Происшествия
Суд в Москве арестовал коммерческого директора Собчак Суханова
Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. По этому же делу проходит бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский, он задержан.
Сама же Собчак, получившая статус подозреваемой, уехала из России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.