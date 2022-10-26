Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

26 октября, 21:15

Происшествия

Суд в Москве арестовал коммерческого директора Собчак Суханова

Суд в Москве арестовал коммерческого директора Собчак Суханова

Следствие потребовало ареста директора Собчак по делу о вымогательстве

"Московский патруль": Мособлсуд утвердил приговор американке Бриттни Грайнер

"Московский патруль": суд арестовал сбившего женщину с ребенком на зебре в Москве

Солнцевский суд арестовал водителя Audi, сбившего женщину с пятилетним ребенком

Суд арестовал водителя Audi, сбившего женщину с ребенком в Солнцеве

Новости часа: более 8,5 тыс родственников мобилизованных обратились за матпомощью в Москве

"Московский патруль": психолог объяснила провокационное поведение Мавриди в суде

Facebook обязали выплатить российскому тренеру Дмитрию Хохлову 65 млн рублей

Суд вынес приговор участнику нападения на вдову Градского

Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. По этому же делу проходит бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский, он задержан.

Сама же Собчак, получившая статус подозреваемой, уехала из России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоНаиль ГубаевВера Обливанцева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика