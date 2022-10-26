Суд в Москве арестовал коммерческого директора Собчак Суханова

Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. По этому же делу проходит бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский, он задержан.

Сама же Собчак, получившая статус подозреваемой, уехала из России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.