Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram и Google. Мессенджеру придется заплатить 7 миллионов рублей за распространение запрещенного контента.

Google же признали виновным в 6 нарушениях – через приложение Google Play распространялись VPN-сервисы. Штраф для компании составил почти 23 миллиона рублей.

Схожие решения уже принимались в отношении других популярных IT-платформ, с которых взыскали часть выплат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.