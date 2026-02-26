Форма поиска по сайту

Новости

26 февраля, 07:45

Технологии

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram и Google

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram и Google. Мессенджеру придется заплатить 7 миллионов рублей за распространение запрещенного контента.

Google же признали виновным в 6 нарушениях – через приложение Google Play распространялись VPN-сервисы. Штраф для компании составил почти 23 миллиона рублей.

Схожие решения уже принимались в отношении других популярных IT-платформ, с которых взыскали часть выплат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

судытехнологиивидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

