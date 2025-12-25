Рассмотрение иска о выселении Долиной из квартиры состоится в Мосгорсуде 25 декабря

Рассмотрение иска о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках состоится в Мосгорсуде 25 декабря. Верховный суд признал жилье собственностью покупательницы Полины Лурье.

По решению суда приставы возбудят исполнительное производство и предложат артистке выехать добровольно, дадут на это несколько дней. В случае отказа исполнение решения суда будет происходить принудительно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.