25 декабря, 07:15Шоу-бизнес
Рассмотрение иска о выселении Долиной из квартиры состоится в Мосгорсуде 25 декабря
Рассмотрение иска о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках состоится в Мосгорсуде 25 декабря. Верховный суд признал жилье собственностью покупательницы Полины Лурье.
По решению суда приставы возбудят исполнительное производство и предложат артистке выехать добровольно, дадут на это несколько дней. В случае отказа исполнение решения суда будет происходить принудительно.
