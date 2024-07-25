Подозреваемого в подрыве автомобиля заочно арестовали в Москве

В Москве ждут экстрадиции подозреваемого в подрыве автомобиля на севере столицы. Накануне Евгения Серебрякова заочно арестовал Замоскворецкий суд. Это дало основания направить запрос Турции о выдаче его России.

Взрывное устройство во внедорожнике сработало утром 24 июля. В результате ЧП пострадали два человека. После этого исполнитель успел улететь за границу, и был объявлен в международный розыск. Вечером того же дня его задержали в турецком Бодруме.

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