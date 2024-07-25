Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 07:15

Происшествия

Подозреваемого в подрыве автомобиля заочно арестовали в Москве

Подозреваемого в подрыве автомобиля заочно арестовали в Москве

Суд Москвы заочно арестовал подозреваемого по делу о подрыве внедорожника

"Безопасный город": обвиняемого в поджоге квартиры на востоке Москвы отправили в СИЗО

"Безопасный город": суд продлил срок ареста блогера Блиновской до 19 августа

Новости часа: экспозиция "Город будущего" покажет, какой станет Москва в 2030 году

Мосгорсуд продлил срок ареста блогера Блиновской до 19 августа

"Безопасный город": блогер Поляков признан виновным в убийстве сожительницы

Столичный суд отправил под домашний арест владельца киоска, где люди отравились шаурмой

Столичный суд приговорил к 13 годам колонии музыканта из США Лика за сбыт наркотиков

СК потребовал арестовать экс-главу столичного департамента культуры Кибовского

В Москве ждут экстрадиции подозреваемого в подрыве автомобиля на севере столицы. Накануне Евгения Серебрякова заочно арестовал Замоскворецкий суд. Это дало основания направить запрос Турции о выдаче его России.

Взрывное устройство во внедорожнике сработало утром 24 июля. В результате ЧП пострадали два человека. После этого исполнитель успел улететь за границу, и был объявлен в международный розыск. Вечером того же дня его задержали в турецком Бодруме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика