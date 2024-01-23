23 января, 22:30Шоу-бизнес
Елену Блиновскую отправили в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста
Блогера Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля в связи с нарушением ею условий домашнего ареста. Следствие выяснило, что женщина устроила дорогостоящую предновогоднюю вечеринку, на которой общалась со свидетелем по делу Викторией Асмоловой.
Адвокат Блиновской утверждает, что из-за тайны предварительного следствия ни она, ни Елена не знали точный перечень свидетелей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.