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23 января, 22:30

Шоу-бизнес

Елену Блиновскую отправили в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста

Елену Блиновскую отправили в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста

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Блогера Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля в связи с нарушением ею условий домашнего ареста. Следствие выяснило, что женщина устроила дорогостоящую предновогоднюю вечеринку, на которой общалась со свидетелем по делу Викторией Асмоловой.

Адвокат Блиновской утверждает, что из-за тайны предварительного следствия ни она, ни Елена не знали точный перечень свидетелей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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