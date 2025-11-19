Певица Лариса Долина дала показания по делу о мошенничестве

Народная артистка России Лариса Долина дала показания по делу о мошенничестве, в результате которого лишилась квартиры и денег. Процесс идет в Балашихинском суде, но народной артистке разрешили подключиться по видеосвязи из районного Хамовнического суда.

Дело Долиной стало прецедентом для российской системы, потому что квартиру ей все-таки вернули. На скамье подсудимых находятся сразу 4 человека, которые, по версии следствия, участвовали в схеме обмана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.