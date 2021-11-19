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Происшествия

07:15

Суд в Москве рассмотрит вопрос об аресте министра культуры Крыма

суды происшествия видео Кристина Курума Иван Лозовой

Басманный суд Москвы решит вопрос об аресте министра культуры Крыма Арины Новосельской. Ее подозревают во взятке на 25 миллионов.

По версии СК, Новосельская получила деньги от компании "Меандр" за покровительство при строительстве нового театра кукол в Симферополе.

До этого произошел и скандал на совещании правительства в Крыму. Тогда министр культуры, не заметив, что не выключила селектор, выругалась во время выступления главы региона Сергея Аксенова. Он поручил провести служебное расследование.

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