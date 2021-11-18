Суд арестовал блогера, пробежавшего по полицейской машине в центре Москвы

Фото: instagram.com/dmitriy_razbakov

Суд арестовал блогера Дмитрия Разбакова, пробежавшего с фаером по крыше полицейской машины в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о признании виновным Дмитрия Разбакова в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство")", – цитирует ее Агентство "Москва".

На молодого человека наложили административный арест сроком на 15 суток.

Двух молодых людей задержали накануне. Видео с пробежкой по машине ГИБДД, в которой находился патрульный, они опубликовали в социальных сетях.

Позже Разбаков записал еще один ролик, в котором извинился за совершенное правонарушение, назвав поступок глупостью.

