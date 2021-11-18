Молодой человек, пробежавший по полицейской машине у Кремля, извинился за свою выходку. Его вместе с другом могут арестовать на 15 суток за по статье "Хулиганство".

Ранее двое молодых людей с дымовыми шашками залезли на полицейскую машину у стен Кремля. В машине в тот момент был патрульный. Героев ролика быстро вычислили, хотя они были в медицинских масках, и задержали.

Выяснилось, что Дмитрий Разбаков, блогер, уже просил прощения за нападение на магазин в городе Чайковском.

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