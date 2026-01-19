Новости регионов: суд закрыл перинатальный центр в Новокузнецке, где погибли дети

Суд на 3 месяца закрыл перинатальный центр в Новокузнецке, где погибли дети. В Кузбассе после ситуации в роддоме пересмотрят весь дородовой контроль в женских консультациях, заявил губернатор региона Илья Середюк. Ранее стало известно, что суд приостановил на 90 дней работу перинатального центра. Там погибли 9 новорожденных. Стационар был закрыт на карантин из-за роста случаев ОРВИ. Потом в роддоме нашли нарушения. Сотрудники не соблюдали санитарное законодательство, говорится в деле. Поэтому Роспотребнадзор настаивал на том, чтобы запретить принимать новых пациенток. По делу о смерти детей задержали главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации.

Пассажирский автобус выехал с трассы и опрокинулся в кювет в районе поселка Алексеевка в Ленинградской области. Пострадали пять человек, сейчас они находятся в больнице. Об этом сообщают местные экстренные службы. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

