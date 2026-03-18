Певица Распутина написала открытое письмо в Верховный суд из-за угрозы выселения

Певица Маша Распутина отправила открытое письмо в Верховный суд. Артистка сообщила, что может оказаться на улице из-за отчуждения особняка в Подмосковье. Дом хотят передать экс-супруге ее мужа Виктора Захарова. Это стало результатом его банкротства и судебных разбирательств.

Четырехэтажный особняк с позолоченными колоннами находится в деревне Таганьково. Певица уверяет, что вложила в него много средств и сил. Почти 30 лет назад она продала свою недвижимость, чтобы сделать ремонт. В доме вместе с ней живет старшая дочь – инвалид второй группы.

