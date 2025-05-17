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Новости

17 мая, 22:15

Происшествия

Бизнесмен Хубутия отправлен под домашний арест по делу о нападении на Юлию Ван

Бизнесмен Хубутия отправлен под домашний арест по делу о нападении на Юлию Ван

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Бывший министр торговли Подмосковья, а ныне бизнесмен Михаил Хубутия отправился под домашний арест на один месяц и одиннадцать суток по решению Тверского суда Москвы.

По данным следствия, мужчина поссорился со своей девушкой и нанес ей несколько ударов, в том числе и обухом топора. Потерпевшей диагностировали закрытый перелом кисти, а также различные раны и ушибы.

Хубутия сперва все отрицал, но потом сам признался в содеянном. Возбуждено дело по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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