Родителей девочки, которая почти 6 лет жила в медцентре в Москве, лишили прав на ребенка

Пресненский суд Москвы лишил родительских прав мать и отца девочки, которая около 6 лет прожила в перинатальном центре "Мать и дитя" в Москве. Девочка родилась в 2014 году и после выписки была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных.

По мнению родителей, их дочь была неизлечимо больна и жизнь вне стен медцентра представляла для нее большую опасность. На слова врачей о том, что ребенок полностью здоров, они не реагировали и отказывались забрать девочку домой.

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