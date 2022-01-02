Три человека стали жертвами ДТП под Казанью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Смертельное ДТП случилось на трассе под Казанью. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на данные пресс-службы прокуратуры республики.

Авария случилась на 4-м километре трассы Казань – Ульяновск.

"По предварительным данным, автомобиль Chevrolet вылетел на встречную полосу и врезался в два других автомобиля", – рассказали в прокуратуре.

В результате случившегося погибли три пассажира машины Chevrolet. Кроме того, еще один пассажир и водитель получили различные травмы. Они были госпитализированы.

Причины случившегося устанавливаются.

Ранее в результате столкновения трех автомобилей в Республике Адыгея три человека погибли и девять пострадали. По версии следствия, утром 31 декабря водитель Lada Priora выехал на встречную полосу на трассе А-160, возле аула Пчегатлукай Теучежского района, где столкнулся с ВАЗ-2109 и ГАЗелью.