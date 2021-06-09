Друзья Хованского прокомментировали его задержание в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали популярного видеоблогера Юрия Хованского. Его подозревают в публичных призывах к террористической деятельности и ее оправдании. Рассказываем подробности произошедшего.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

"Признаю свою вину"

Известного российского видеоблогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании террористической деятельности. По соцсетям и СМИ разлетелись кадры с оперативной съемки, на которых видно, что дом блогера буквально утопает в грязи: повсюду разбросаны бычки от сигарет, пол завален десятками пустых бутылок из-под алкоголя. Мусором завален и рабочий стол Хованского, за которым он записывал и монтировал ролики.



Юрию Хованскому 31 год, он ведет видеоблог на платформе YouTube, аудитория которого составляет 4,4 миллиона пользователей. Молодой человек приобрел известность после запуска собственных стендап-проектов. Кроме того, Хованский является помощником депутата Госдумы VII созыва Василия Власова.



По версии следствия, 3 июля 2020 года в интернете Хованский исполнил песню, в которой призвал к терроризму.





ГСУ СК России по Санкт-Петербургу С целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности <...> исполнил песню, содержащую <...> признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц.

По информации источника ТАСС, в песне речь идет про теракт, который произошел в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Так, Хованскому может грозить до 7 лет лишения свободы.

На допросе блогер признал свою вину. "В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину", – заявил он.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Ошибка молодости?

Вслед за Хованским задержали и его друга – блогера Андрея Нифедова (он является создателем YouTube-шоу "Школоблоггеры". – Прим. ред.), пишут СМИ. Известно, что Нифедов также проходит по делу, но в статусе свидетеля. По данным источника в правоохранительных органах, дома у блогера уже провели обыски. В ролике с задержания Хованский объяснял, что песню, в исполнении которой его обвиняют, он пел как раз на стриме у Нифедова.

Уголовное дело, которое возбудили в отношении блогера, в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" прокомментировал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. По словам парламентария, никто не должен попадать в категорию "любимчиков", на которых не распространяется закон.





Виталий Милонов депутат Госдумы РФ Если блогер Хованский допустил подобного рода негодяйство, я думаю, это надо, безусловно, пресекать. Другое дело, если это сделано просто из хулиганских побуждений, очень строго его судить, конечно, не надо.

В свою очередь, друзья подозреваемого в призыве к терроризму – блогеры Кузьма (Никита Гридин. – Прим. ред.) и Юлик (Юлий Онешко. – Прим. ред.) – в беседе с порталом Life выразили надежду, что жесткого наказания Хованский не понесет.

"Каким бы Юра ни был человеком, надеюсь, что за свою бесчеловечную песню-провокацию как за ошибку молодости он расплатится штрафом и публичными извинениями", – сказал Юлик.

Кузьма же выразил надежду, что все закончится максимум штрафом или "вообще ничем не обойдется". По словам молодого человека, произошедшее с Хованским – недоразумение.

