Друзья Хованского прокомментировали его задержание в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали популярного видеоблогера Юрия Хованского. Его подозревают в публичных призывах к террористической деятельности и ее оправдании. Рассказываем подробности произошедшего.
"Признаю свою вину"
Известного российского видеоблогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании террористической деятельности. По соцсетям и СМИ разлетелись кадры с оперативной съемки, на которых видно, что дом блогера буквально утопает в грязи: повсюду разбросаны бычки от сигарет, пол завален десятками пустых бутылок из-под алкоголя. Мусором завален и рабочий стол Хованского, за которым он записывал и монтировал ролики.
По версии следствия, 3 июля 2020 года в интернете Хованский исполнил песню, в которой призвал к терроризму.
По информации источника ТАСС, в песне речь идет про теракт, который произошел в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года.
Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Так, Хованскому может грозить до 7 лет лишения свободы.
На допросе блогер признал свою вину. "В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину", – заявил он.
Ошибка молодости?
Вслед за Хованским задержали и его друга – блогера Андрея Нифедова (он является создателем YouTube-шоу "Школоблоггеры". – Прим. ред.), пишут СМИ. Известно, что Нифедов также проходит по делу, но в статусе свидетеля. По данным источника в правоохранительных органах, дома у блогера уже провели обыски. В ролике с задержания Хованский объяснял, что песню, в исполнении которой его обвиняют, он пел как раз на стриме у Нифедова.
Уголовное дело, которое возбудили в отношении блогера, в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" прокомментировал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. По словам парламентария, никто не должен попадать в категорию "любимчиков", на которых не распространяется закон.
В свою очередь, друзья подозреваемого в призыве к терроризму – блогеры Кузьма (Никита Гридин. – Прим. ред.) и Юлик (Юлий Онешко. – Прим. ред.) – в беседе с порталом Life выразили надежду, что жесткого наказания Хованский не понесет.
"Каким бы Юра ни был человеком, надеюсь, что за свою бесчеловечную песню-провокацию как за ошибку молодости он расплатится штрафом и публичными извинениями", – сказал Юлик.
Кузьма же выразил надежду, что все закончится максимум штрафом или "вообще ничем не обойдется". По словам молодого человека, произошедшее с Хованским – недоразумение.