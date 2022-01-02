Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Красноярском крае

06:01
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Смертельное ДТП случилось в Красноярском крае. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу управления МВД по региону.
Там объяснили, что в городе Дивногорск на улице Комсомольской машина Toyota Chaser съехала с дороги и врезалась в столб. В результате случившегося погибли два пассажира
"Водитель и пассажир на переднем сидении с травмами доставлены в медицинское учреждение", – добавили в МВД.
Ранее авария случилась на 4-м километре трассы Казань – Ульяновск. Там автомобиль Chevrolet вылетел на встречную полосу и врезался в две другие машины.
В результате случившегося погибли три человека.
До этого в результате столкновения трех автомобилей в Республике Адыгея три человека погибли и девять пострадали. По версии следствия, утром 31 декабря водитель Lada Priora выехал на встречную полосу на трассе А-160, возле аула Пчегатлукай Теучежского района, где столкнулся с ВАЗ-2109 и ГАЗелью.
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