Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Красноярском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Смертельное ДТП случилось в Красноярском крае. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу управления МВД по региону.

Там объяснили, что в городе Дивногорск на улице Комсомольской машина Toyota Chaser съехала с дороги и врезалась в столб. В результате случившегося погибли два пассажира

"Водитель и пассажир на переднем сидении с травмами доставлены в медицинское учреждение", – добавили в МВД.

Ранее авария случилась на 4-м километре трассы Казань – Ульяновск. Там автомобиль Chevrolet вылетел на встречную полосу и врезался в две другие машины.

В результате случившегося погибли три человека.

До этого в результате столкновения трех автомобилей в Республике Адыгея три человека погибли и девять пострадали. По версии следствия, утром 31 декабря водитель Lada Priora выехал на встречную полосу на трассе А-160, возле аула Пчегатлукай Теучежского района, где столкнулся с ВАЗ-2109 и ГАЗелью.