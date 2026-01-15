Суд назначил запрет определенных действий завотделения роддома Новокузнецка

Суд назначил запрет определенных действий заведующему отделением новокузнецкого роддома. Он является одним из фигурантов дела о гибели новорожденных. В настоящее время идет заседание по мере пресечения для временно отстраненного от должности главного врача этого же учреждения.

Оба обвиняемых вину не признали. Уголовное дело расследуют по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.

В роддомах области 15 января началась проверка, которая продлится почти месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.