15 января, 15:45

Происшествия

Суд назначил запрет определенных действий завотделения роддома Новокузнецка

Суд назначил запрет определенных действий завотделения роддома Новокузнецка

Суд назначил запрет определенных действий заведующему отделением новокузнецкого роддома. Он является одним из фигурантов дела о гибели новорожденных. В настоящее время идет заседание по мере пресечения для временно отстраненного от должности главного врача этого же учреждения.

Оба обвиняемых вину не признали. Уголовное дело расследуют по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.

В роддомах области 15 января началась проверка, которая продлится почти месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

