Тверской суд Москвы отложил рассмотрение дела блогера Митрошиной на 4 декабря

Тверской суд Москвы отложил на 4 декабря рассмотрение по существу уголовного дела блогера-миллионника Александры Митрошиной. Причиной стала неявка на заседание государственного обвинителя.

Автору популярных онлайн-курсов по ведению соцсетей вменяют отмывание денег в особо крупном размере. По данным следствия, Митрошина незаконно получила более 127 миллионов рублей, уклонившись от уплаты налогов. Потом она легализовала часть этой суммы через покупку недвижимости в столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.