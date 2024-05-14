Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова

Суд арестовал начальника управления кадров российского министерства обороны Юрия Кузнецова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет РФ.

По материалам дела, на посту начальника восьмого управления Генштаба Кузнецов получил деньги от представителей коммерческих структур. Следователи провели обыски у подозреваемого и обнаружили доллары и российскую валюту на сумму более ста миллионов рублей.

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