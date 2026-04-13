Защита блогера Чекалина обжалует приговор по делу о незаконных валютных операциях

Защита бывшего супруга блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) Артема Чекалина намерена обжаловать приговор по делу о незаконных валютных операциях. Об этом заявил адвокат подсудимого Сергей Гуров.

Речь идет о постановлении Гагаринского суда Москвы, согласно которому блогер должен будет провести 7 лет в колонии общего режима, а также выплатить штраф в размере 194,5 миллиона рублей.

По словам Гурова, заключительное решение было необоснованным и незаконным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.