Суд приостановил работу кулинарии "Братья Караваевы" в Москве на 60 дней

Арбитражный суд приостановил работу кулинарии "Братья Караваевы" в центре Москвы. Заведение опечатали после рассмотрения иска столичного управления Роспотребнадзора, куда поступило обращение от посетителя, который отравился в точке сети возле метро "Белорусская".

Ведомство провело внеплановую проверку совместно со столичной прокуратурой. В итоге был выявлен ряд нарушений, в том числе там обнаружили кишечную палочку. Заведение будет закрыто на 60 дней.

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