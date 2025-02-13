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13 февраля, 13:45

Происшествия

Суд приостановил работу кулинарии "Братья Караваевы" в Москве на 60 дней

Суд приостановил работу кулинарии "Братья Караваевы" в Москве на 60 дней

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Арбитражный суд приостановил работу кулинарии "Братья Караваевы" в центре Москвы. Заведение опечатали после рассмотрения иска столичного управления Роспотребнадзора, куда поступило обращение от посетителя, который отравился в точке сети возле метро "Белорусская".

Ведомство провело внеплановую проверку совместно со столичной прокуратурой. В итоге был выявлен ряд нарушений, в том числе там обнаружили кишечную палочку. Заведение будет закрыто на 60 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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