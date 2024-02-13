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13 февраля, 16:15

Шоу-бизнес

Мосгорсуд признал законным арест блогера Блиновской

Мосгорсуд признал законным арест блогера Блиновской

"Аэрофлот" проиграл первый иск по делу об отмене дешевых авиабилетов на Пхукет

"Аэрофлот" проиграл суд по делу об аннулировании дешевых авиабилетов на остров Пхукет

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года

Елену Блиновскую отправили в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста

Суд отправил Елену Блиновскую в СИЗО на три месяца

Суд Москвы отправил блогера Блиновскую в СИЗО

Блиновскую доставили в суд на заседание об ужесточении меры пресечения

Дорогомиловский суд запретил продажу устройств, скрывающих госномера

Столичный суд запретил продажу устройств, скрывающих автомобильные номера

Московский городской суд признал законным арест и содержание блогера Елены Блиновской в СИЗО, а также оставил апелляционную жалобу ее адвоката без удовлетворения. Блогер участвовала в заседании по видеосвязи.

Ранее суд изменил меру пресечения Блиновской на содержание в СИЗО. Поводом для ужесточения наказания стало нарушение обвиняемой условий домашнего ареста, а именно – общение со свидетельницей по делу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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