Мосгорсуд признал законным арест блогера Блиновской

Московский городской суд признал законным арест и содержание блогера Елены Блиновской в СИЗО, а также оставил апелляционную жалобу ее адвоката без удовлетворения. Блогер участвовала в заседании по видеосвязи.

Ранее суд изменил меру пресечения Блиновской на содержание в СИЗО. Поводом для ужесточения наказания стало нарушение обвиняемой условий домашнего ареста, а именно – общение со свидетельницей по делу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.