Военный суд вынес приговор исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле"

Военный суд приговорил к пожизненному заключению всех четверых исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле". Также пожизненные сроки получили еще 11 пособников. Часть наказания им предстоит отбыть в тюрьме, часть – в колонии особого режима.

От 19 до 22 лет лишения свободы получили пособники террористов, которые предоставили им машину и квартиру.

Всего на скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.