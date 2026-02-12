В РФ суды стали чаще вставать на сторону тех, кто опаздывает на работу из-за непогоды

Сильные снегопады и морозы стали уважительной причиной опоздания на работу. В РФ суды в последнее время все чаще встают на сторону сотрудников, которые не смогли вовремя добраться до офиса из-за плохой погоды. Например, из-за того, что не завелась машина или застряли по дороге на работу.

Юристы говорят, что лучше заранее предупредить работодателя о такой ситуации и взять справку, например, о задержке транспорта.

