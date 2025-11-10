Форма поиска по сайту

10 ноября, 14:15

Шоу-бизнес

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию по делу о наследстве Александра Градского

Мосгорсуд провел заседание по апелляции на решение о наследстве народного артиста РФ Александра Градского. На многомиллионное имущество, включающее дома, нежилую недвижимость и земельные участки, претендуют четыре человека.

В ходе процесса неожиданно была поднята история ограбления последней жены певца Марины Коташенко, в результате которого она лишилась 100 миллионов рублей.

Старший сын музыканта Даниил Градский настаивает, что Коташенко должна вернуть наследникам все похищенные средства, а не только 5 миллионов рублей, которые ей вернул один из участников кражи. Юристы отмечают сложность процесса, связанную с истечением сроков для предъявления имущественных требований.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

судышоу-бизнесвидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваМария Панкратова

