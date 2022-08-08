Дело Александра Винника продолжат рассматривать 15 августа. В понедельник, 8 августа, он не признал свою вину в суде. Об этом сообщил представитель инстанции.

Россиянина обвиняют в причастности к отмыванию миллиардов долларов через биржу криптовалют. Ему грозит 55 лет тюрьмы. Винника экстрадировали из Европы. Сначала его перевезли из Франции в Грецию, потом в Бостон на частном самолете, а затем на служебном – в Сан-Франциско. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

