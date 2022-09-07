Суд арестовал директора турфирмы, который отправил туристов на Ключевскую сопку

Суд арестовал на время следствия директора турфирмы по делу о гибели девяти туристов на Ключевской сопке. Андрей Степанов вину не признал, он просил о более мягкой мере пресечения. Однако обвинение заявило, что его вина подтверждается словами свидетелей.

В итоге Степанову дали два месяца в изоляторе. Уголовное дело завели по двум статьям – причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из 12 человек в группе выжили только трое, включая гида. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.