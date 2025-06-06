Щербинский суд Москвы обязал авиакомпанию "Победа" увеличить габариты ручной клади. Согласно вердикту, перевозчик должен установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами 36 на 30 и на 27 сантиметров и весом не менее 5 килограммов.

Также решено увеличить норму для покупок из duty-free до формата 24 на 32 сантиметра. Авиакомпания имеет право оспорить это решение в Мосгорсуде.

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