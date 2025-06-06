06 июня, 10:15Транспорт
Щербинский суд Москвы обязал авиакомпанию "Победа" увеличить габариты ручной клади
Щербинский суд Москвы обязал авиакомпанию "Победа" увеличить габариты ручной клади. Согласно вердикту, перевозчик должен установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами 36 на 30 и на 27 сантиметров и весом не менее 5 килограммов.
Также решено увеличить норму для покупок из duty-free до формата 24 на 32 сантиметра. Авиакомпания имеет право оспорить это решение в Мосгорсуде.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.