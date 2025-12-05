Суд арестовал организатора реабилитационного центра в Видном до 3 февраля

Суд арестовал до 3 февраля организатора частного реабилитационного центра в подмосковном Видном Максима Антонова. Он на заседании заявил, что условия в рехабе были лучше, чем сейчас в его камере, и добавил, что не получал денег с пациентов, а все средства шли на их содержание.

По данным следствия, под предлогом лечения от наркозависимости в центре удерживали 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет. Постояльцы сообщили о систематических избиениях, психологическом давлении, ограничениях в пище и воде, а также о применении сильнодействующих препаратов без назначений.

