Мужчину, напавшего на ребенка в Шереметьево, отправили на принудительное лечение

Владимира Витикова, который напал на ребенка в аэропорту Шереметьево, отправили на принудительное лечение. Такое решение принял Химкинский городской суд Московской области.

У мужчины диагностировали шизофрению. Инцидент в аэропорту произошел в июне 2025 года. Витиков, находясь в зоне прилета в состоянии опьянения, схватил 2-летнего ребенка, поднял его и с силой бросил на пол.

Мальчик получил переломы черепа. Он выжил, однако был вынужден пройти курс серьезного лечения и реабилитации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.