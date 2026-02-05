Долг блогера Митрошиной перед налоговой увеличился на 5 млн из-за пени и штрафов

Долг блогера-миллионника Александры Митрошиной перед Федеральной налоговой службой за последние несколько недель увеличился на 5 миллионов рублей из-за пени и штрафов. Теперь он составляет 322 миллиона рублей.

Митрошина находится под домашним арестом по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Очередное заседание суда прошло в Москве 5 февраля. На нем выступили свидетели по делу.

