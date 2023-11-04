Защита обжалует арест блогера Шабутдинова по делу о мошенничестве

Защита обжалует арест блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил его адвокат.

Таганский суд Москвы 4 ноября арестовал Шабутдинова до 16 декабря. Защита настаивала на домашнем аресте или залоге в 4 миллиона рублей. Как рассказали в столичной прокуратуре, блогеру предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество". Вину Шабутдинов не признал.

По версии следствия, он продавал образовательные курсы сомнительного качества. После их прохождения люди должны были научиться зарабатывать. Стоимость курсов достигала 5 миллионов рублей.

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